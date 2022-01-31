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Başakşehir'den son dakika açıklaması: Enzo Crivelli'yi kiraladık

SPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Başakşehir’den son dakika açıklaması: Enzo Crivelli’yi kiraladık

Son dakika spor haberleri... Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli'nin sezon sonuna kadar Saint-Étienne'e kiralandığını duyurdu.

SON DAKİKA: Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli'nin sezon sonuna kadar Saint-Étienne'e kiralandığını duyurdu.

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