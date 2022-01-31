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Son dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye "şampiyonluk" başvurusu

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Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: Fenerbahçe’den TFF’ye şampiyonluk başvurusu

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) Trabzonspor aleyhinde başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "TFF'den Trabzonspor Kulübü hakkında gerekenin yapılmasını, Trabzonspor aleyhinde gerekli disiplin soruşturmalarının başlatılmasını ve sonuçları hakkında kulübümüze bilgi verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

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