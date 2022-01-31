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Son dakika: İspanyol kaleci Inaki Pena resmen Galatasaray'da

SPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: İspanyol kaleci Inaki Pena resmen Galatasaray’da

Son dakika spor haberleri... Ligde küme düşme hattının 3 puan önünde bulunan Aslan, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Sarı Kırmızılı ekip, İspanyol kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'a hoş geldin Inaki Pena!" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki file bekçisinin 6 ay kiralık şekilde geleceğini açıklamıştı.

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