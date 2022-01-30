ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 91 - Fenerbahçe Beko: 71 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, uzak mesafeden kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 11-4 önde geçti. Bu bölümden sonra toparlanarak 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 7. dakikada 2 sayılık üstünlük elde etti: 11-13. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği son bölümü daha üstün oynayan sarı-lacivertliler, Henry'nin 15 sayılık katkı sağladığı ilk periyodu 24-20 önde tamamladı.