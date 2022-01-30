Milli badmintoncu Aliye Demirbağ Ukrayna Açık'ta şampiyon oldu
Victor Ukrayna Açık Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Aliye Demirbağ, tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda yarışan bir diğer milli sporcu Özge Bayrak ikinci turda, tek erkelerde turnuvaya katılan milli sporculardan Emre Lale ikinci, Nurullah Saraç ise ilk turda organizasyona veda etti.
Badmintonda 2022 yılının ilk olimpiyat kota turnuvası Victor Ukrayna Açık, Kiev'de yapıldı.
Turnuvada Türkiye'yi tek erkekler kategorisinde Emre Lale ve Nurullah Saraç, tek kadınlarda ise Aliye Demirbağ ve Özge Bayrak temsil etti.
Sırasıyla İtalyan Yasmine Hamza, Ukraynalı Arina Marushchak, ABD'li Jennie Gai ve yine ev sahibi ülkeden Maria Ulitina'yı yenen 1 numaralı seribaşı milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Kanada adına mücadele eden Wen Yu Zhang'ı finalde 21-13 ve 21-16'lık setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Tek kadınlarda yarışan bir diğer milli sporcu Özge Bayrak ikinci turda, tek erkelerde turnuvaya katılan milli sporculardan Emre Lale ikinci, Nurullah Saraç ise ilk turda organizasyona veda etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hesaplara ekstra 850 lira ödeme! Asgari ücrete vergi istisnası ile değişti! Yeni hesaplamalar kuruşu kuruşuna listelendi...
- 15 tatil ne kadar, kaç gün sürecek 2022? MEB ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte takvim...
- Emeklilik için yüzleri güldürecek gelişme! 72 ay daha erken olunacak! Tarih öne çekiliyor, detaylar peş peşe açıklandı...
- Emekli maaş farkları ne zaman yatar? Memur 2,5 zam ve 14, 15 günlük maaş farkları yattı mı, bugün yatar mı?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? CTE son açıklamalar...
- Tarih belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak 2022?
- Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal ne iş yapıyor? Survivor Mert evli mi?
- Survivor Mert Sude sevgili mi? 2022 Survivor All Star Mert Öcal Sude Burcu olayı nedir?
- MTV son gün ne zaman? MTV 1. taksit ödemesi bitti mi? MTV ödemeleri ne kadar?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret bu hafta yatacak mı?
- Bunu yapmayan işveren yandı! Hemen kontrol edin! Sigortasız çalışan işçi tazminat alabilir!
- Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?