30 Ocak 2022, Pazar
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Jentrix Shikangwa Milimu Fatih Karagümrük'e

SPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Jentrix Shikangwa Milimu Fatih Karagümrük’e

VavaCars Fatih Karagümrük, 20 yaşındaki Kenyalı kanat oyuncusu Jentrix Shikangwa Milimu'yu transfer etti.

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