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Vitor Pereira Everton'ı karıştırdı! Taraftardan büyük tepki

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Giriş Tarihi: 27.01.2022
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Vitor Pereira Everton’ı karıştırdı! Taraftardan büyük tepki

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira, taraftar tepkisine rağmen İngiliz ekibi Everton'ın başına geçmek istiyor. Kulübün gündemindeki isimlerden Frank Lampard'ın Everton'ın başına geçmesini isteyen bazı taraftarlar, stadın duvarına "Pereira dışarı, Lampard içeri" yazdı.

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