Gladyo’nun Türkiye’deki temsilcisi Selahattin Beyazıt! Karanlık geçmişi gözler önüne serildi

KALEMİNDEN KAN DAMLIYORDU

Birinci Irak Harbi'ni Baba Bush, İkinci Irak Savaşını ise Oğul Bush gerçekleştirdi.

ABD'nin Irak'ı işgalinden bir sene kadar önce (12 Şubat 2002), "Demir Leydi" diye anılan Thatcher'ın Guardian'da yayınlanan makalesi "Yeni Bolşevizm İslam'dır" başlığını taşıyordu!

İngiltere eski Başbakanı "Tıpkı komünizm gibi İslamizm'i de yenmek için uzun süreçli, kapsayıcı bir strateji gerekir…" diyordu!

ÇEŞME'DEN BAĞDAT'A

1975'te Çeşme başında Donald Rumsfeld da vardı…

Uzun yıllar sonra; İkinci Bush'un Savunma Bakanı olan mendebur Rumsfeld, Irak'ta Ebu Gureyb Cezaevi'ndeki sistematik işkencelerin emrini veren kişiydi.

Locaefendi Fetullah, ABD'nin Irak'ı işgalini canla başla destekledi.

ABD, bir milyon iki yüz bin Irak'lıyı katletti…

NATO'cu Cemre'nin Sevgili Eşi Memdali de İşgalci ABD ile gurur duyuyordu!

ÇEŞME'DEKİ ÜNLÜ İSİMLER

Çeşme'deki Bilderberg'e Baron Beyazıt ile birlikte Türkiye'den katılan isimler şunlardı:

Bülent Ecevit, Turhan Feyzioğlu, İhsan Sabri Çağlayangil, Kamran İnan, Hasan Esat Işık…

İhsan Doğramacı, Gülten Kazgan, M. Nuri Birgi, Oğuz Gökmen, Semih Akbil, Halil Tunç, Memduh Yaşa, Selçuk Yaşar…

SABETAYİST BAĞLANTILAR

Çeşme'den uzun seneler sonra, Locaefendi Fetullah "Şayet, ahirette Allah bana şefaat etme imkânını verirse bunu evvela Ecevit için kullanırım!" diyecekti!

Sabetay Sevi'nin 17. yüzyılda yaşadığı eve yaptığı ziyareti, İzmir'e vaiz olarak atandığı dönemdeki (1966) özel bir sohbette anlatan Fetullah Gülen…

O evdeki Yahudi cemaati mensuplarının kendisine "Muhterem Gülen, sen bizim Mesihimizsin" diye seslendiğini söylüyordu!

Fetullah'ın annesinin gerçek ismi Rabin'dir.

"Evet, Ben Selanikliyim" kitabının yazarı Ilgaz Zorlu, 21. Yüzyıl'ın başlarında Türkiye'deki Sabetaycıları deşifre ederken; Rahşan Ecevit'in asıl isminin "Raşel" olduğunu öne sürmüştü.

Rahşan Hanım için aynen şöyle diyordu:

"İsrail'in eski başbakanlarından Golda Meir'e benzer! Yapısı, karakteri, fikriyatı onun aynısıdır…"