Galatasaray’ın golcüsü Mostafa Mohamed’in sınav skandalı! Yerine arkadaşı girmiş

İfadesinde sanığın, Galatasaray ve Mısır Milli Takımı oyuncusu Mustafa Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası için mücadele ettiğini, bunun vatani bir görev olduğunu ve arkadaşının sınıfta kalmasından çekindiği için sadece yardım etmek istediğini söylediği aktarıldı.

Mısır Başsavcılığının, sanığın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdiği ve soruşturmanın devam edeceği kaydedildi.