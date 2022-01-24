Vitor Pereira’nın başına talih kuşu kondu! Premier Lig yolcusu

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, ileriye dönük ve uzun bir yapılanma çerçevesinde takımın başında Vitor Pereira'yı görmek istiyor. Kariyerinde Portekiz şampiyonluğu da dahil 9 kupası olduğundan bahsedilen Vitor Pereira'nın geçtiğimiz günlerde Everton'la yaptığı görüşmede oldukça etkilendiği ve göreve başlamaya hevesli olduğu ifade edildi.