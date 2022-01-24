Vitor Pereira'nın başına talih kuşu kondu! Premier Lig yolcusu
İkinci Fenerbahçe macerası da hayal kırıklığı ile son bulan Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oluyor. İngiltere Premier Lig'de Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz kulübünün Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira ile anlaştığı iddia edildi. Portekizli teknik adamın bu hafta içerisinde resmi imzayı atacağı ifade edildi.
Kötü bir sezon geçiren İngiltere Premier Lig ekibi Everton, önceki hafta teknik direktörü Rafa Benitez ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör için arayışlarını sürdüren İngiliz ekibi, Fenerbahçe 'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'da karar kıldı. Vitor Pereira ile yapılan son görüşme olumlu geçti.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, ileriye dönük ve uzun bir yapılanma çerçevesinde takımın başında Vitor Pereira'yı görmek istiyor. Kariyerinde Portekiz şampiyonluğu da dahil 9 kupası olduğundan bahsedilen Vitor Pereira'nın geçtiğimiz günlerde Everton'la yaptığı görüşmede oldukça etkilendiği ve göreve başlamaya hevesli olduğu ifade edildi.
Ayrıca Everton'ın üst düzey isimlerinin çoğunun favorisinin Pereira olduğu belirtildi. Kısa süre içinde Premier Lig ekibinin Pereira'yla sözleşme imzalayıp, resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
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