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Fenerbahçe'de sol kanat transferi! Martin Mircevski için harekete geçildi

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Giriş Tarihi: 27.01.2022
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Fenerbahçe’de sol kanat transferi! Martin Mircevski için harekete geçildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün... Fenerbahçe devre arası transferi için düğmeye bastı. Sarı lacivertlilerin, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Martin Mircevski için harekete geçtiği öğrenildi.

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