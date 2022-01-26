Fenerbahçe'de hareketli günler! Golcü ve sol bek transferi tamam
İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı Lacivertliler sol bek transferinde sona yaklaşırken sıra forvet transferine geldi. İşte Sarı Lacivertlilerin gündemindeki isimler...
Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı Lacivertliler sol bek transferinde sona yaklaşırken sıra forvet transferine geldi. İşte Sarı Lacivertlilerin gündemindeki isimler...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'na verilen milli ara nedeniyle transfere yoğunlaşan Fenerbahçe'de sol bek transferi için Ghislain Konan ön plana çıktı. Sarı Lacivertliler, Fildişi Sahilli sol beki transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın hazırladığı raporlar doğrultusunda savunma beklerindeki eksiklik kadar forvet hattında da ihtiyaç olduğu öne çıktı.
Hücum hattında pivot santrfor tipinde bir ismin daha faydalı olacağına inanan teknik heyet fırsat transferleri arayacak. Fırsat çıkması halinde önce 2 Şubat'taki UEFA listesine kadar transfer yapılmaya çalışılacak. Eğer olmazsa da Türkiye'de transferin biteceği 8 Şubat tarihine kadar çalışmalar sürecek.
İsmail Kartal'ın hava toplarına hakim, rakip savunmaların arkasına top indirecek, sırtı dönük oynayabilecek bir isme ihtiyaç duyduğu öğrenildi. Burada da Aleksandar Pesic, Vedat Muriç ve Haris Seferovic gibi isimler dikkat çekti. Ancak bu 3 isim için de bonservis istenmesi işleri zora sokuyor. Lazio, Muriç'i, Karagümrük de Pesic'i kiralamaya yanaşmıyor, direkt bonservis bedeli talep ediyor. Ancak Benfica'da gözden çıkarılan Seferovic için kiralık tekliflere de kapı kapatılmıyor. Fakat Portekiz kulübüyle sözleşmesi Haziran 2024'e kadar süren 29 yaşındaki forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu konması isteniyor.
Sarı-lacivertli kulüple adı anılan Aleksandar Pesic'in Hull City'den gelen teklifi kabul etmemesi sonrası gözler transfer ihtimaline çevrildi. Pesic'in sosyal medyadan paylaştığı mesajında da 'İstanbul'da kalmak istiyorum' ifadeleri dikkatlerden kaçmadı. Ligde şu ana kadar 12 gol atan ve gol krallığı listesinde ilk sırada olan 29 yaşındaki forvet için en büyük engel Karagümrük'ün bonservis bedeli istemesi.
Forvet transferinde adı Fenerbahçe ile geçen Haris Seferovic konusunda Benfica'nın zorluk çıkarması beklenmiyor. Portekiz kulübü, kadrosundaki oyuncu sayısını 24'e düşürmeyi planlıyor. Bu nedenle başta Seferovic olmak üzere bazı isimlerin kiralık bile olsa ayrılmasına sıcak bakılıyor. A Bola'da çıkan habere göre de İsviçreli yıldız konusunda da Benfica'nın her teklife açık olduğu vurgulandı.
Lazio'nun verim alamadığı ve kadroda düşünmediği Vedat Muriç, F.Bahçe'ye gelmek istiyor. St Etienne tarafından Lazio'ya 9 milyon euroluk teklif olsa da Muriç'in sarı-lacivertli takıma dönmeyi amaçladığı aktarıldı. Kiralık da olsa İstanbul'a dönmek isteyen Kosovalı yıldız Lazio'dan anlayış bekliyor.
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