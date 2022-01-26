Fenerbahçe’de hareketli günler! Golcü ve sol bek transferi tamam

İsmail Kartal'ın hava toplarına hakim, rakip savunmaların arkasına top indirecek, sırtı dönük oynayabilecek bir isme ihtiyaç duyduğu öğrenildi. Burada da Aleksandar Pesic, Vedat Muriç ve Haris Seferovic gibi isimler dikkat çekti. Ancak bu 3 isim için de bonservis istenmesi işleri zora sokuyor. Lazio, Muriç'i, Karagümrük de Pesic'i kiralamaya yanaşmıyor, direkt bonservis bedeli talep ediyor. Ancak Benfica'da gözden çıkarılan Seferovic için kiralık tekliflere de kapı kapatılmıyor. Fakat Portekiz kulübüyle sözleşmesi Haziran 2024'e kadar süren 29 yaşındaki forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu konması isteniyor.