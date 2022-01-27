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Aykut Kocaman'dan dikkat çeken Fenerbahçe sözleri: Yokum

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Giriş Tarihi: 27.01.2022
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Aykut Kocaman’dan dikkat çeken Fenerbahçe sözleri: Yokum

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocaman, 'Fenerbahçe'nin yeni sezondaki planlamasında Aykut Kocaman olur mu?' şeklinde gelen soruya flaş bir şekilde karşılık verdi.

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