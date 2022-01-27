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Marek Hamsik'ten şampiyonluk yorumu! Bordo mavili taraftarlara övgü

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Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Marek Hamsik’ten şampiyonluk yorumu! Bordo mavili taraftarlara övgü

Trabzonspor'un Slovak maestrosu Marek Hamsik ülkesinin basınına konuştu. Trabzonspor taraftarından övgüyle söz eden Hamsik, takımındaki olumlu havayı da değerlendirdi. Takım arkadaşlarına güvenini gözler önüne seren Hamsik, şampiyonluk yarışı için iddialı konuştu.

Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Marek Hamsik, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu yaptığı konuşmada sezon sonunda şampiyon olabileceklerine inandıklarını ifade ederken, Trabzonspor taraftarından övgüyle bahsetti.

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, Slovak basınına özel röportaj verdi. Hamsik, röportajda şampiyon olabileceklerine inandıklarını ifade etti.

İşte o röportaj;

Türkiye'de oynadığınız kulüpte iyi gidiyorsunuz. Oradaki futbol nasıl?
Açıkçası Trabzon'a imza attığım için çok mutluyum. Kulüpteki durumum iyi ve sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz.

Napoli veya Çin'deki serüveninize göre Trabzonspor'u nasıl değerlendiriyorsunuz?
Trabzon'daki koşullar gerçekten harika. Yeni bir stadyumları var ve antrenman yaptığımız yer çok iyi. Napoli ile karşılaştırılabilir çünkü orada da insanlar futbolla yaşıyor. Taraftarların nasıl bir atmosfer yaratacağını çok iyi bilmesi bana çılgınca geliyor. Yaşanan hiçbirşeyi kaçırmıyorum ve mutluyum.

Bu kadar kısa süredeki büyük bağ sizi şaşırttı mı?
Beni iyi karşıladıkları için çok minnettarım ve kalplerine bu kadar çabuk ulaştığım için mutluyum.

Trabzonspor taraftarının sizin için heykel yapmayı planlamasına ne diyorsunuz?
Beni gerçekten şaşırttı. Galatasaray ile İstanbul'da oynadığımız maç öncesiydi. Taraftarlar, bir pankart ile beraber heykel dikmek için bekliyordu. Hiç beklemiyordum ama çok memnun kaldım. Dediğim gibi şu ana kadar her şey çok uyumlu.

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