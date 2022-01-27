Marek Hamsik’ten şampiyonluk yorumu! Bordo mavili taraftarlara övgü

Trabzonspor taraftarının sizin için heykel yapmayı planlamasına ne diyorsunuz?

Beni gerçekten şaşırttı. Galatasaray ile İstanbul'da oynadığımız maç öncesiydi. Taraftarlar, bir pankart ile beraber heykel dikmek için bekliyordu. Hiç beklemiyordum ama çok memnun kaldım. Dediğim gibi şu ana kadar her şey çok uyumlu.

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