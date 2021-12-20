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Son dakika: KAP'a bildirildi! Fenerbahçe'de Pereira ile yollar ayrıldı

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Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Son dakika: KAP’a bildirildi! Fenerbahçe’de Pereira ile yollar ayrıldı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Teknik Direktör Vitor Pereira yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Portekizli çalıştırıcıya gelecek kariyerinde başarılar dilendi.

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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