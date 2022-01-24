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Kosova Milli Takımı'nda Ersun Yanal sürprizi

SPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2022
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Kosova Milli Takımı’nda Ersun Yanal sürprizi

Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Ersun Yanal ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 60 yaşındaki teknik direktörün, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında olduğu öne sürüldü.

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