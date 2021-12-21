İşte Vitor Pereira’nın yeni takımı

Fenerbahçe 'de ikinci Vitor Pereira dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli ekip Portekizli teknik adamın sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine üç aday öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler listenin başında Kenan Koçak ve Slaven Bilic var. İsmail Kartal da adaylar arasında yer alıyor.

Öte yandan Vitor Pereira'nın geleceğine dair de haberler gelmeye başladı. Portekiz basınına göre Pereira, Brezilya'ya gidebilir.

VİTOR PEREİRA, BREZİLYA YOLCUSU

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı kulübün listesinde Jorge Jesus, Paulo Sousa ve Carlos Carvalhal gibi isimler yer alıyordu.

Record gazetesinin iddiasına göre Flamengo'nun adayları arasında yer alan Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılmasıyla Brezilya ekibi için en güçlü aday konumuna geldi.

Jorge Jesus'un Benfica'da, Carlos Carvalhal'ın Braga'da, Paulo Sosa'nın ise Polonya Milli Takımı'nda sözleşmesi devam ediyor. Bu nedenle Vitor Pereira'nın kulüpsüz kalması Flamengo'nun bu hamle için elini kuvvetlendiriyor.

Jorge Jesus, 2018-19 sezonunda Flamengo'yu çalıştırmış ve Brezilya ekibi bu süreçte hem lig şampiyonluğu hem de Libertadores Kupası'nı kazanmıştı.