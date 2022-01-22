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Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku!

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Giriş Tarihi: 22.01.2022
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Beşiktaş’ta Josef de Souza şoku!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Josef de Souza, sakatlanarak oyundan çıktı. Brezilyalı futbolcu sol arka adalesinde yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıkarak yerini Atiba'ya bıraktı.

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