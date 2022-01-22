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Son dakika: Başakşehir - Göztepe | CANLI TAKİP

SPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika: Başakşehir - Göztepe | CANLI TAKİP

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Başakşehir ile Göztepe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. 19:00'da başlayan müsabakayı ahaber.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz. Peki, Başakşehir - Göztepe hangi kanalda? Maç ne zaman? Saat kaçta? İşte SON DAKİKA SPOR haberimizin detayları...

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