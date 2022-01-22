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CANLI | Öznur Kablo Malatyaspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik maç

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Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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CANLI | Öznur Kablo Malatyaspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de kritik maç

Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü ile Beşiktaş Süper Lig 23. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Zorbay Küçük tarafından yönetilen Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Beşiktaş maçı, Yeni Malatya Stadyumu'nde oynanıyor. Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Beşiktaş maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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