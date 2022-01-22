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CANLI | Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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CANLI | Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Sivasspor ile Fenerbahçe Süper Lig 23. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Alper Ulusoy tarafından yönetilen Sivasspor-Fenerbahçe maçı, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nde oynanıyor. Sivasspor-Fenerbahçe maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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