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Galatasaray'da Okan Kocuk girişimleri hız kazandı!

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Galatasaray’da Okan Kocuk girişimleri hız kazandı!

Lider Trabzonspor maçında Bakasetas'ın 2 penaltısını da çıkarmayı başararak tüm dikkatleri üzerine çeken genç kaleci Okan Kocuk için sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. GZT Giresunspor'da kiralık oynayan 26 yaşındaki file bekçisinin Galatasaray'a geri dönmesi ve Trabzonspor derbisinde kaleyi koruması planlanıyor.

Galatasaray'da kaleci sorunu çözülüyor. Sezon başında GZT Giresunspor'a 1 yıllığına kiralanan Okan Kocuk sarı- kırmızılı formaya geri dönüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Giresun kulübüyle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuç verdiği iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre; 26 yaşındaki kaleci, Giresun'da gösterdiği başarılı performans sonrası yönetimin düğmeye bastığı ve Okan'ı İstanbul'a getireceği belirtildi.

Okan, Süper Lig'de takımının son oynadığı Trabzonspor maçının uzatma anlarında iki penaltı atışını çıkarmıştı. Başarılı eldiven, henüz 1 hafta olmadan yeniden Trabzon maçına çıkacağı iddia edildi.

Okan Kocuk, bu sezon rakibin kazandığı 6 penaltı atışının 4'ünü kurtarmayı başardı. Okan kariyerinde yaptığı 133 maçta 12 kez penaltı kurtardı. Giresun'da kalesine gelen son 24 şutun 20'sini çıkardı.

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