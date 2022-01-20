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Galatasaraylı Arda Turan Kasımpaşa maçı sonrası konuştu: Utanmalıyız utanıyorum

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Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Galatasaraylı Arda Turan Kasımpaşa maçı sonrası konuştu: Utanmalıyız utanıyorum

Galatasaray kaptanı Arda Turan Kasımpaşa karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Turan "Utanmalıyız. Utanıyorum." ifadelerini kullanırken annesi ve babasının telefonları dahi açamadığını belirtti.

Galatasaray'da Arda Turan, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

"UTANIYORUM"

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki durumu nedeniyle utanç duyduğunu söyleyen Arda Turan "İşimiz çok zor. Çok zor durumdayız. Bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligi, şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar toparlanıp onu kendimize motivasyon yapmalıyız. Bu durum bize yakışmıyor. Utanmalıyız. Utanıyorum. Sakatlık beni çok etkiledi. 5 ay bir şey yapamadık. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama utanıyorum.

"ANNEMİN BABAMIN TELEFONUNU AÇAMIYORUM"

Futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum. Kaçacak değiliz. Buradan takım arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kendi aramızda konuşarak olmuyor. Galatasaray forması çok değerli dünyanın her yerinde. Bu durumdan utanmalı, daha çok çalışmalıyız. Kimse bunu hak etmiyor. Zor durumda bıraktığımız insanlar var. Bu yaptığımız doğru değil. Bu durumlarda kaptan olarak çıkıp bir şeyler söylemek istiyorum. Galatasaray taraftarı olarak kendi annemin babamın telefonlarını açamıyorum." dedi.

"ÇOK ZOR AMA SEYİRCİMİZİ TRABZONSPOR MAÇINA BEKLİYORUZ"

Arda Turan ayrıca "Trabzonspor ligin en iyilerinden biri. O maçta işimiz zor. Çok zor ama pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı için seyircimizden destek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

SABRIMIZ TAŞIYOR ADAM GİBİ OYNAYIN

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarının 60. dakikasında Umut Bozok'un golüyle konuk ekip geriden gelerek öne geçti.

Bu golün ardından Galatasaray tribünleri flaş bir tezahüratta bulundu. Tribünler, "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratıyla oynanan futbola tepki gösterdi.

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