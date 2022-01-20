Galatasaraylı Arda Turan Kasımpaşa maçı sonrası konuştu: Utanmalıyız utanıyorum

"ANNEMİN BABAMIN TELEFONUNU AÇAMIYORUM"

Futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum. Kaçacak değiliz. Buradan takım arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kendi aramızda konuşarak olmuyor. Galatasaray forması çok değerli dünyanın her yerinde. Bu durumdan utanmalı, daha çok çalışmalıyız. Kimse bunu hak etmiyor. Zor durumda bıraktığımız insanlar var. Bu yaptığımız doğru değil. Bu durumlarda kaptan olarak çıkıp bir şeyler söylemek istiyorum. Galatasaray taraftarı olarak kendi annemin babamın telefonlarını açamıyorum." dedi.