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Eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti

Son dakika haberi...Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti. Selahattin Beyazıt, Galatasaray'a Riva arazisini kazandıran başkan olarak biliniyordu.

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