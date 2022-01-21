21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Felipe Melo küplere bindi! Sert istifa mesajı

Felipe Melo küplere bindi! Sert istifa mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2022
ABONE OL
Felipe Melo küplere bindi! Sert istifa mesajı

Son dakika haberi... Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Kasımpaşa yenilgisi sonrası flaş bir paylaşım yaptı. Brezilyalı yıldızın hedefinde başkan Burak Elmas var.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA