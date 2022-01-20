20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri PFDK kararını açıkladı! İşte Abdullah Avcı ve Taylan Antalyalı'ya verilen cezalar

PFDK kararını açıkladı! İşte Abdullah Avcı ve Taylan Antalyalı'ya verilen cezalar

SPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
ABONE OL
PFDK kararını açıkladı! İşte Abdullah Avcı ve Taylan Antalyalı’ya verilen cezalar

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın cezalarını açıkladı. İşte ayrıntılar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA