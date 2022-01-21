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Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Eskişehirspor TURKOVAC'ı arkasına aldı

SPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Eskişehirspor TURKOVAC’ı arkasına aldı

Son dakika spor haberleri... TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 22 Ocak'ta Şanlıurfaspor ile deplasmanda yapacağı maça Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının isminin yazılı olduğu formayla çıkacak.

Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, siyah-kırmızılı formaya sırt sponsoru aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

Sponsor bulamayınca TURKOVAC aşısının reklamını yapmak istediklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Madem kimse formamızın sırt kısmına reklam vermiyor o zaman gururumuz yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın reklamını yapmaktan onur duyarız. Sağlık önemli. Türkiye Futbol Federasyonundan da gerekli izinleri aldık. Bu istediğimiz onaylandı. Şanlıurfaspor maçına sırtında TURKOVAC yazılı Eskişehirspor formasıyla çıkacağız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da attığı tweet ile bizim bu girişimimize destek verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

BAKAN KOCA'DAN ESKİŞEHİRSPOR'A TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehirspor oyuncularının formasında yer alan yerli aşı TURKOVAC tanıtımından dolayı spor kulübüne teşekkür etti.

Bakan Koca, Eskişehirspor üniformasının fotoğrafına yer verdiği sosyal medya paylaşımında, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor, TURKOVAC'ı arkasına aldı. Forma sırtına koydukları TURKOVAC tanıtımıyla aşı kampanyamıza güç veren Eskişehirspor Kulübüne teşekkür ediyor, tüm maçlarında başarılar diliyoruz."

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