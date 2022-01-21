Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Eskişehirspor TURKOVAC’ı arkasına aldı

Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, siyah-kırmızılı formaya sırt sponsoru aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

Sponsor bulamayınca TURKOVAC aşısının reklamını yapmak istediklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Madem kimse formamızın sırt kısmına reklam vermiyor o zaman gururumuz yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın reklamını yapmaktan onur duyarız. Sağlık önemli. Türkiye Futbol Federasyonundan da gerekli izinleri aldık. Bu istediğimiz onaylandı. Şanlıurfaspor maçına sırtında TURKOVAC yazılı Eskişehirspor formasıyla çıkacağız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da attığı tweet ile bizim bu girişimimize destek verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum."