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Son dakika: TFF'den Ahmet Çalık kararı!

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Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Son dakika: TFF’den Ahmet Çalık kararı!

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun geri kalanının "2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasına karar verildiğini açıkladı.

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