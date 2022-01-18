Trabzonspor Giresunspor’u 45 yıl sonra konuk edecek

İki takım arasında ligde oynanan 7 maçta bordo-mavililerin 3, GZT Giresunspor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. 3 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 8, Giresunspor ise 5 gol attı.