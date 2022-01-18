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Trabzonspor Giresunspor'u 45 yıl sonra konuk edecek

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Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Trabzonspor Giresunspor’u 45 yıl sonra konuk edecek

Trabzonspor, Giresunspor'u 1976-1977 sezonunun ardından ilk kez ağırlayacak. İki Karadeniz ekibi arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda bordo mavililer hiç yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 8, Giresunspor ise 5 gol attı.

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta Karadeniz derbisine sahne olacak. Lider Trabzonspor, 45 yıl sonra komşusu Giresunspor'u Trabzon'da ağırlayacak.

Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de Trabzonspor evinde Giresunspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında ligde oynanan 7 maçta bordo-mavililerin 3, GZT Giresunspor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. 3 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 8, Giresunspor ise 5 gol attı.

TRABZONSPOR EVİNDE RAKİBİNE YENİLMEDİ

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta bordo-mavililer rakibine yenilmedi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım arasında sezon başında oynanan maçı ise Trabzonspor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

GİRESUNSPOR 45 YIL SONRA TRABZON'A GELİYOR

İki takım arasında ligin ikinci devresinde 22 Mayıs 1977'de Trabzon'da oynanan son karşılaşmadan Trabzon ekibi, Hüseyin Tok ve Ahmet Ceyhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

1976-1977 sezonu sonunda Trabzonspor şampiyon olmuş, Giresunspor ise küme düşmüştü. Bu sezonun ardından Giresunspor tam 45 sene sonra Trabzon deplasmanında boy gösterecek.

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