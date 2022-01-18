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Son dakika | Trabzonspor'da pozitif vaka

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Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Son dakika | Trabzonspor’da pozitif vaka

Son dakika haberi... Trabzonspor bir oyuncusunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Yapılan Covid-19 PCR testinde bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadelerini kullanıldı.

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