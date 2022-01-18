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Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Kiralık teklif edilecek

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Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Galatasaray’dan kaleci hamlesi! Kiralık teklif edilecek

Muslera'nın yokluğunda kaleye yabancı bir ismi düşünen Galatasaray'da gündem PSG'nin yedek file bekçisi Sergio Rico. Terim sonrası futbolun başına geçen Işıtan Gün'ün son açıklaması, bunun geçici bir operasyon olmadığını gösteriyor.

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