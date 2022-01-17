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Fraport TAV Antalyaspor'dan flaş transfer! Fernando Lucas Martins kadroya katıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Fraport TAV Antalyaspor’dan flaş transfer! Fernando Lucas Martins kadroya katıldı

Son dakika transfer haberi bugün... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

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