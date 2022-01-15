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CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu - Süper Lig 21. hafta karşılaşması

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Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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CANLI | Antalyaspor - Fenerbahçe maçında 11’ler belli oldu - Süper Lig 21. hafta karşılaşması

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Taraftarlar saat 19'da başlayacak mücadeleyi ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler. Son dakika spor haberleri...

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