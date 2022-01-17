17 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Adanaspor Jordon Ibe'yi renklerine kattı

Son dakika: Adanaspor Jordon Ibe'yi renklerine kattı

SPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Adanaspor Jordon Ibe’yi renklerine kattı

Son dakika haberleri... Adanaspor, bir dönem Liverpool forması da giyen Jordon Ibe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA