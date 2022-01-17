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Son dakika: FIFA'dan Cüneyt Çakır'a davet

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Son dakika: FIFA’dan Cüneyt Çakır’a davet

Son dakika haberleri... Türk hakem Cüneyt Çakır, Katar 2022 Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne katılacak. Seminerde katılımcı hakemlere saha içi uygulamaları, görüntü analizleri, kural sınavı, fiziksel yeterlilik testleri ve video yardımcı hakem eğitimi verilecek.

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