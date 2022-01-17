Beşiktaş'ta Pjanic sevinci! Barcelona'ya dönmek istemiyor
Beşiktaş'ın sezon başında İspanyol devi Barcelona'dan kiraladığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic, siyah beyazlı takımda kalmak istediğini söyledi. Bosnalı futbolcu Barcelona'ya geri dönmek istemiyor ancak Kartal'ın bu yolda en büyük problemi aldığı maaş...
Beşiktaş 'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic Katalanlara dönmek istemiyor. Tecrübeli oyuncu siyah-beyazlılarda kalmanın hesabını yapıyor.
Dünyaca ünlü yıldızın isteğinin gerçekleşmesindeki en büyük engel ise maaş yükü. İstanbul'da olmaktan ve Beşiktaş'da oynamaktan mutlu olan Miralem Pjanic, Barcelona'ya dönmek istemiyor.
Boşnak yıldızın takımı benimsemesi ve disiplinli çalışması başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik ekibi memnun ediyor. Pjanic'in kalmak istemesi nedeniyle Çebi, Barcelona ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Pjanic için Barcelona'ya kiralama bedeli ödemeyen Beşiktaş, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmı olan 2.75 milyon euroyyu karşılıyor. Katalanlar ile konuşmaya hazırlanan Çebi, Barcelona'dan Pjanic'in 9 milyon euroluk maaşının bir kısmını ödemesini rica edecek.
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