Beşiktaş’ta Pjanic sevinci! Barcelona’ya dönmek istemiyor

Pjanic için Barcelona'ya kiralama bedeli ödemeyen Beşiktaş, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmı olan 2.75 milyon euroyyu karşılıyor. Katalanlar ile konuşmaya hazırlanan Çebi, Barcelona'dan Pjanic'in 9 milyon euroluk maaşının bir kısmını ödemesini rica edecek.

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