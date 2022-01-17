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Nwakaeme'den Trabzonspor'a kötü haber

SPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Nwakaeme’den Trabzonspor’a kötü haber

Nijeryalı yıldız, salı günü teste girecek fakat sonuç negatif olsa dahi takımla hiç idman yapmadığı için ertesi günkü Giresunspor maçında oynaması çok zor gözüküyor.

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