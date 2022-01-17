17 Ocak 2022, Pazartesi
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Süper Lig'in 22. haftasını yönetecek hakemler belli oldu

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Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Süper Lig’in 22. haftasını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. İşte haftanın programı...

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