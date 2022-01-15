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Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

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Giriş Tarihi: 15.01.2022
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Galatasaray’ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray'ın maç için kamp kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın kamp kadrosunda Arda Turan, Victor Nelsson, Mbaye Diagne, Ryan Babel, Christian Luyindama, Fernando Muslera, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed yer almıyor.

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