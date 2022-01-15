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CANLI | Sivasspor Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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CANLI | Sivasspor Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde lider konumda bulunan bordo mavililer, deplasmanda 3 puana uzanmak istiyor. Öte yandan Sivasspor ise güçlü rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde. Heyecan dolu Sivasspor - Trabzonspor maçı öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

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