Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? 2022 Süper Lig 21. hafta Hatay GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı da sarı-kırmızılılar 2-1 üstün tamamladı.