Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? 2022 Süper Lig 21. hafta Hatay GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray, Hatayspor karşısından galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 27 puanla haftaya 12. sırada girdi. Hatay temsilcisi ise 32 puanla 21. hafta öncesi 6. sırada yer aldı. Peki, Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? 2022 Süper Lig 21. hafta Hatay GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, ilk maçına Atakaş Hatayspor deplasmanında çıkacak. Peki, Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? 2022 Süper Lig 21. hafta Hatay GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...
HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Hatayspor Galatasaray maçı 16 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
HATAYSPOR CEPHESİ
Ligde geride kalan 20 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 27 puanla haftaya 12. sırada girdi.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde sezona iyi başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan bordo-beyazlı takım ise 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Hatay temsilcisi, 32 puanla 21. hafta öncesi 6. sırada yer aldı.
GALATASARAY CEPHESİ
Ligde geride kalan 20 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 27 puanla haftaya 12. sırada girdi.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde sezona iyi başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan bordo-beyazlı takım ise 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Hatay temsilcisi, 32 puanla 21. hafta öncesi 6. sırada yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
TORRENT İLK MAÇINA ÇIKACAK
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk maçına çıkacak.
Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra sözleşme imzalanan 59 yaşındaki İspanyol teknik adam, Galatasaray'ın başındaki ilk sınavını Hatayspor deplasmanında verecek.
ALTI FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK
Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Işık Kaan Arslan ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, formasını terletemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı'nda olan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen Mustafa Muhammed de yarın süre alamayacak.
ÜÇ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA
"Cimbom"da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Berkan Kutlu, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düşecek.
SON 9 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom", kalesindeki 10 gole engel olamadı.
HATAYSPOR İLE 4. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 4. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.
Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı da sarı-kırmızılılar 2-1 üstün tamamladı.
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