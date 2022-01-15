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Galatasaray'dan Selçuk İnan ve Necati Ateş mesajı

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Giriş Tarihi: 15.01.2022
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Galatasaray’dan Selçuk İnan ve Necati Ateş mesajı

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da yeni bir açıklama geldi. Terim'in yardımcılığı yaptığı Selçuk İnan ve Necati Ateş için kulübün resmi internet sayfası üzerinden bir teşekkür mesajı yayımlandı. İşte o mesaj...

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