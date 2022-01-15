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Son dakika: Tottenham - Arsenal maçı COVID-19 vakaları nedeniyle ertelendi

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Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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Son dakika: Tottenham - Arsenal maçı COVID-19 vakaları nedeniyle ertelendi

İngiltere'de etkisini gösteren Omicron varyantı futbol maçlarına da engel oluyor. Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham - Arsenal arasında oynanması planlanan kuzey Londra derbisi iki takımdaki pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihi ertelendi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile Arsenal arasında yarın oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular, sakatlıkların fazlalığı ve Afrika Uluslar Kupası'nda görev alan oyuncular nedeniyle kadro kuramayan Arsenal'ın erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

COVID-19 NEDENİYLE 21 MAÇ ERTELENDİ

Ligde bu hafta yapılması gereken Burnley-Leicester City maçı da aynı gerekçeyle tehir edilmişti.

Bu arada Premier Lig'de bu sezon Kovid-19 yüzünden ertelenen maç sayısı 21'e yükseldi.

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