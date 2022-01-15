Son dakika: Tottenham - Arsenal maçı COVID-19 vakaları nedeniyle ertelendi

COVID-19 NEDENİYLE 21 MAÇ ERTELENDİ

Ligde bu hafta yapılması gereken Burnley-Leicester City maçı da aynı gerekçeyle tehir edilmişti.

Bu arada Premier Lig'de bu sezon Kovid-19 yüzünden ertelenen maç sayısı 21'e yükseldi.