15 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Mustafa Denizli'nin yerine gelen isim belli oldu! İşte Altay'ın yeni teknik direktörü

Son dakika: Mustafa Denizli'nin yerine gelen isim belli oldu! İşte Altay'ın yeni teknik direktörü

SPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Mustafa Denizli’nin yerine gelen isim belli oldu! İşte Altay’ın yeni teknik direktörü

Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay, Mustafa Denizli ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörünü buldu. İzmir temsilcisi bir zamanlar Beşiktaş ve Fenerbahçe formasını da giyen Mert Nobre ile teknik direktörlük için anlaşıldığını duyurdu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA