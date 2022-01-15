Galatasaray'ın parlayan yıldızına Premier Lig'den talip çıktı
Süper Lig'de zorlu bir sezon geçiren sarı-kırmızlıların parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, gerek lig gerekse UEFA Avrupa Ligi maçlarındaki performansı göz doldurdu. Birçok Avrupa kulübünün radarında olan genç futbolcu için son olarak Premier Lig ekibi talip çıktı. Son dakika transfer gelişmesinin detayları haberimizde...
Galatasaray'da performansı ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'daki kulüplerin radarına takıldı.
Brentford sarı-kırmızılıların genç yıldızını transfer listesine aldı.
Yeni yükseldiği Premier Lig'de orta sıralarda yer alan Brentford, sezon başında oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu tekrar Galatasaray'a kiralamıştı.
5 YIL DAHA GALATASARAY'DA
Galatasaray yıldızı parlayan milli futbolcu ile geçtiğimiz günlerde sözleşme yenilemişti.
5 yıllık yapılan sözleşme sonrası sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklama şöyle;
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde Galatasarayımıza transfer olan genç futbolcu, takımımızda gösterdiği gelişimle Türkiye A Milli Takıma yükseldi. Ay-yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gollük performans ortaya koydu. Galatasaray'da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ediyor, Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz."
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