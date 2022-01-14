Olaylı maçta kazanan Barcelona! Barcelona 82-77 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU)

Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta maçında Anadolu Efes, Barcelona'ya konuk oldu. Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşma Barcelona'nın 82-77'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından temsilcimiz Efes 10. mağlubiyetini, lider Barcelona ise 16. galibiyetini aldı.