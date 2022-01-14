Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan hamlesi! Evine dönüyor
Zirvede puan farkını açan Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ligde 49 puana ulaşan ve en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puan fark atan bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaştı.
Transfer dönemi başlamadan önce Kouassi, Edin Visca ve Puchacz ile anlaşma imzalayan bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan'ın transferini yakında resmiyete kavuşturacak.
Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve Galatasaray kapısından dönen Yusuf Erdoğan, yarın Trabzon'a gelecek.
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