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Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan hamlesi! Evine dönüyor

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Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Trabzonspor’dan Yusuf Erdoğan hamlesi! Evine dönüyor

Zirvede puan farkını açan Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ligde 49 puana ulaşan ve en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puan fark atan bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaştı.

Transfer dönemi başlamadan önce Kouassi, Edin Visca ve Puchacz ile anlaşma imzalayan bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan'ın transferini yakında resmiyete kavuşturacak.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve Galatasaray kapısından dönen Yusuf Erdoğan, yarın Trabzon'a gelecek.

29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Kasımpaşa'da 20 resmi maçta görev aldı ve toplamda 5 gol katkısı sağladı.

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