14 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan bombası! Bordo mavililer eski oyuncuyla yeniden anlaştı

Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan bombası! Bordo mavililer eski oyuncuyla yeniden anlaştı

SPOR Sabah
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
ABONE OL
Trabzonspor’dan Yusuf Erdoğan bombası! Bordo mavililer eski oyuncuyla yeniden anlaştı

Süper Lig'in lideri Trabzonspor transferlerine son sürat devam ediyor. Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililer, Kasımpaşa forması giyen eski oyuncusu Yusuf Erdoğan’ın transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın takım olan Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ligde 49 puana ulaşan ve en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puan fark atan bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaştı.

BUGÜN TRABZON'A GİDİYOR

Transfer dönemi başlamadan önce Kouassi, Edin Visca ve Puchacz ile anlaşma imzalayan bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan'ın transferini yakında resmiyete kavuşturacak.

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve Galatasaray kapısından dönen Yusuf Erdoğan, bugün Trabzon'a gelecek.

YUSUF KASIMPAŞA'DA NE YAPTI?

29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Kasımpaşa'da 20 resmi maçta görev aldı ve toplamda 5 gol katkısı sağladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA