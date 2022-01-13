Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan bombası! Bordo mavililer eski oyuncuyla yeniden anlaştı
SPOR Sabah
Süper Lig'in lideri Trabzonspor transferlerine son sürat devam ediyor. Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavililer, Kasımpaşa forması giyen eski oyuncusu Yusuf Erdoğan’ın transferi için prensip anlaşmasına vardı.
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın takım olan Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ligde 49 puana ulaşan ve en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puan fark atan bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaştı.
BUGÜN TRABZON'A GİDİYOR
Transfer dönemi başlamadan önce Kouassi, Edin Visca ve Puchacz ile anlaşma imzalayan bordo-mavililer, Yusuf Erdoğan'ın transferini yakında resmiyete kavuşturacak.
Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve Galatasaray kapısından dönen Yusuf Erdoğan, bugün Trabzon'a gelecek.
YUSUF KASIMPAŞA'DA NE YAPTI?
29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Kasımpaşa'da 20 resmi maçta görev aldı ve toplamda 5 gol katkısı sağladı.
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