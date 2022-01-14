Novak Djokovic’in vizesi ikinci kez iptal edildi!

Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Novak Djokovic'in Avustralya ile olan mücadelesi bir türlü bitmiyor. Aşı karşıtı olan ve tıbbi muafiyet belgesi geçersiz sayıldığı için ülkeye girmek üzereyken havalimanında gözaltına alınan Sırp tenisçi, günlerce bir otel odasında kaldıktan sonra verdiği hukuki mücadeleden zaferle ayrılmıştı.