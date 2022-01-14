Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş rakipleri…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri! 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş rakipleri belli oldu. Seribaşı olan ve olmayan takımlar, yapılan kura çekimi sonunda belirlendi. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmalar 8-9-10 Şubat tarihlerinde tamamlanacak. Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri haberimizde!