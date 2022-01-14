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Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş rakipleri…

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Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş rakipleri…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Kupası son 16 turu Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş rakipleri açıklandı. Seribaşı olan ve olmayan takımların kendi aralarında eşleştikleri kura çekimi sonunda eşleşmeler belirlendi. Kupanın son 16 turundan itibaren VAR sistemi de devrede olacak. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. İşte; Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri! 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş rakipleri belli oldu. Seribaşı olan ve olmayan takımlar, yapılan kura çekimi sonunda belirlendi. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmalar 8-9-10 Şubat tarihlerinde tamamlanacak. Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri haberimizde!

TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ!

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor


Fatih Karagümrük-Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK


Fenerbahçe - Kayserispor
Hatayspor - Antalyaspor

Bandırmaspor - Sivasspor


Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmalar A Spor canlı yayınlarıyla ekranlara gelecek.

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